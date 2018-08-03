



- Первого маньяка встретила в Москве. Думаю, он до сих пор ведет свою деятельность, только ко мне "подъезжал" три раза. Может, я сейчас кого-то спасу своим рассказом?





Так вот, начинается все красиво — романтика про белого коня и букет из трехсот роз. Все очень интеллигентно, он весь такой пушистый и мягкий. Но в какой-то момент человека перещелкивает, и он уже хоронит меня и мою маму в лесу. Хотя ты вроде его ничем не обижаешь и всегда культурно отвечаешь — на "вы". Только подарков не принимаешь и никуда не ходишь.





Он атаковал меня и в Беларуси, и потом, когда переехала в Астрахань. Причем с той же страницы — наверное, думал, что если я гандболистка, то память у меня мегабайта на полтора, не больше. Затем, уже в Венгрии, писал от имени футболиста — приглашал к себе на матч. И снова знакомый стиль — только роз уже четыреста. "Нет уж, спасибо, хорошего дня…"





Бывают люди, которые пишут тебе по сотне сообщений, хотя ты им не отвечаешь. Но теперь поступаю радикально: если что-то начинает напрягать, сразу блокирую человека. А иногда атакуют с разных аккаунтов. Понятно, все эти назойливые люди вились не только вокруг меня — это носит массовый характер. Вообще интересно иногда с девчонками поговорить на эту тему и выяснить весь масштаб действий того или иного субъекта. Охват аудитории впечатляет!



