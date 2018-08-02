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Минское "Динамо" разгромило ДАК и вышло в третий раунд Лиги Европы

Футболисты минского футбольного клуба "Динамо" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Решающий матч со словацкой командой "Дунайская стреда" (ДАК) прошел на столичном стадионе в четверг 2 августа.

Минчане открыли счет уже на 19-й минуте игры – отличился Урош Николич, удвоил счет на табло Владимир Хващинский (47), третий мяч провел Филипп Иванов (51). На 58-й минуте встречи Николич сделал счет на табло 4:0.

Словаки до конца игры смогли отыграть лишь один мяч – на 74-й минуте счет размочил Кристофер Вида.

Таким образом, по результатам двух встреч (7:2) столичные футболисты выходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.

21:14 02/08/2018






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