Минское "Динамо" разгромило ДАК и вышло в третий раунд Лиги Европы
Футболисты минского футбольного клуба "Динамо" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
Решающий матч со словацкой командой "Дунайская стреда" (ДАК) прошел на столичном стадионе в четверг 2 августа.
Минчане открыли счет уже на 19-й минуте игры – отличился Урош Николич, удвоил счет на табло Владимир Хващинский (47), третий мяч провел Филипп Иванов (51). На 58-й минуте встречи Николич сделал счет на табло 4:0.
Словаки до конца игры смогли отыграть лишь один мяч – на 74-й минуте счет размочил Кристофер Вида.
Таким образом, по результатам двух встреч (7:2) столичные футболисты выходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.
21:14 02/08/2018
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