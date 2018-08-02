Белорусский тренер сменил российскую премьер-лигу на Армению

У руля армянского клуба Вадим Скрипченко сменил Андраника Бабаяна.





Команда, которую возглавил Вадим Скрипченко, была создана летом 2017 года и называлась «Аван Академия». Она состояла из выпускников Ереванской футбольной академии и игроков «Пюника» различных возрастных групп. В декабре 2017 г. президент группы компаний «Ташир» россиянин Самвел Карапетян стал владельцем клуба и переименовал его в «Арарат Москва». В сезоне-2017/18 команда стала чемпионом в первенстве ПФЛ, зона «Центр» (третий по силе дивизион чемпионата России).





В июне 2018 года стало известно, что объединенная с российским клубом «Арарат Москва» и переименованная в «Арарат-Армения» команда отказалась от участия в первенстве ФНЛ и переехала в чемпионат Армении. Теперь дружина выступит в армянской премьер-лиге.





Вадим Скрипченко в минувшем сезоне возглавлял махачкалинский «Анжи». Под его руководством команда покинула российскую премьер-лигу, уступив в стыковых матчах красноярскому «Енисею» (0:3; 4:3). Под руководством белоруса «Анжи» провел 27 матчей, в которых одержал 6 побед, еще 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.





Предыдущий клуб Вадима Скрипченко, самарские «Крылья Советов», год назад под руководством белорусского тренера также выбыл из российской премьер-лиги.









Ранее Вадим Скрипченко возглавлял екатеринбургский «Урал», который под его руководством занял 8-е место в российской премьер-лиге, что стало тогда лучшим результатом в истории клуба.





Скрипченко начал тренерскую карьеру в 2008 году в штабе БАТЭ. В 2011—2013 годах он был главным тренером клуба «Минск», в 2013 году выиграл с ним Кубок Беларуси.



