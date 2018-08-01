— Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому развитию человека. Из всех олимпийских видов является самым медалеемким. Именно поэтому все, что происходит в легкой атлетике, в Беларуси находится под особо пристальным вниманием. Для развития этого вида спорта сделано немало, во всех регионах создаются неплохие условия, начала появляться перспективная молодежь, тем не менее работы еще много, — отметил Сергей Ковальчук.





Он рассказал о недавних поездках по стране, в ходе которых убедился, что реальное положение дел с развитием легкой атлетики на местах далеко не радужное.





— Зачастую просто не хватает организованности и дисциплины. Некоторые привыкли только жаловаться, а сами не могут сделать элементарное: нанести разметку на стадионе, оборудовать, скажем, сектор для толкания ядра, — сказал министр.





Он также подчеркнул, что в легкой атлетике, равно как и в других видах спорта, должна быть обеспечена непрерывная связь с наукой и медициной.





В этом деле важнейшая роль отводится специалистам Республиканского научно-практического центра спорта, а также Белорусского государственного университета физической культуры, которые должны работать в тесном контакте со спортсменами и тренерами национальной команды, представителями Белорусской федерации легкой атлетики.





Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, какую деятельность проводит федерация по развитию и популяризации легкой атлетики, организации массовых соревнований, формированию здорового образа жизни.





Вадим Девятовский. Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма





В качестве положительных примеров Вадим Девятовский назвал проекты, которые осуществляются совместно с Министерством спорта и туризма, Министерством образования — «300 талантов для Королевы» и «Школиада».





— Проекты существуют уже не первый год, мы считаем, что они себя неплохо зарекомендовали, нужно дать возможность их продолжить в полном объеме. Финалисты проекта «300 талантов для Королевы» зачислены в экспериментальную группу Республиканского государственного училища олимпийского резерва и получили шанс заняться легкой атлетикой на профессиональном уровне. Особенно важно, что к спорту приобщаются юные жители из тех населенных пунктов, где нет детско-юношеских спортивных школ, — рассказал Вадим Девятовский.





Также федерация уделяет большое внимание развитию массово спорта, регулярно проводя различного рода забеги, включая самый популярный в Беларуси — Минский полумарафон.





Как отметил председатель БФЛА, предполагается, что в нынешнем году в полумарафоне примут участие около 35 тысяч любителей бега из разных стран.





Что касается спорта высших достижений, то, по словам руководителя федерации, в последнее время сохраняется стабильный тренерский состав национальной команды, который проходит через обязательные курсы повышения квалификации.





Федерация тесно сотрудничает с РНПЦ спорта, привлекая для работы со спортсменами лучших специалистов, объединенных в комплексную научную группу.





Как подчеркнул Вадим Девятовский, сегодня в белорусской легкой атлетике есть хороший сплав молодости и опыта, когда рядом с именитыми и заслуженными спортсменами подрастает перспективная и амбициозная молодежь.





— Настроение у всех боевое, уже совсем скоро в Берлине пройдет чемпионат Европы, где нужно проявить себя с лучшей стороны. После чего мы проведем на минском стадионе «Динамо» тестовые соревнования, в ходе которых проверим готовность судей и волонтеров. Ну, а затем самая ответственная задача — успешно выступить перед родной публикой на II Европейских играх, — отметил председатель БФЛА.





Он также напомнил, что в 2019 году для белорусской легкой атлетики будет еще одно масштабное серьезное испытание, это матчевая встреча Европа — США, а в 2020 году в Минске пройдет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.





Участники дискуссии обсудили некоторые меры по дальнейшему развитию легкой атлетики в Беларуси.









Речь, в частности, шла о необходимости совершенствования учебных программ, обеспечения постоянного и жесткого контроля за эффективностью работы СДЮШОР и ДЮСШ, повышения качества децентрализованной подготовки членов национальной команды к основным международным стартам, разработки комплексной программы научных исследований, обеспечения антидопингового контроля на всех этапах подготовки и выступлений белорусских спортсменов.



