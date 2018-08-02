По информации издания de Volkskrant, сигналы о применении гормона конькобежцами появились во время прошедшего сезона. "Эти сигналы поступали из медицинского сектора и были очень серьезными, мы даже решили обсудить это с антидопинговым органом, затем мы решили написать письмо конькобежцам", — рассказал представитель KNSB.





По мнению профессора спортивной медицины Университетского медицинского центра в Утрехте Франка Бакса, врачи, которые дают гормоны щитовидной железы спортсменам, подвергают здоровье атлетов большому риску и, следовательно, нарушают правила поведения врачей.





Гормон щитовидной железы не входит в список запрещенных препаратов. Он используются для сжигания жиров и получения большей энергии.





На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане голландские конькобежцы завоевали 16 медалей из 42 возможных. В их активе самое большое количество наград среди всех сборных: сборная Японии отстала от команды Нидерландов на 10 медалей.