Голландские конькобежцы принимают гормоны щитовидной железы для улучшения результатов
Королевская федерация конькобежного спорта Нидерландов (KNSB) считает, что лучшие голландские конькобежцы принимают гормоны щитовидной железы для улучшения результатов.
По информации издания de Volkskrant, сигналы о применении гормона конькобежцами появились во время прошедшего сезона. "Эти сигналы поступали из медицинского сектора и были очень серьезными, мы даже решили обсудить это с антидопинговым органом, затем мы решили написать письмо конькобежцам", — рассказал представитель KNSB.
По мнению профессора спортивной медицины Университетского медицинского центра в Утрехте Франка Бакса, врачи, которые дают гормоны щитовидной железы спортсменам, подвергают здоровье атлетов большому риску и, следовательно, нарушают правила поведения врачей.
Гормон щитовидной железы не входит в список запрещенных препаратов. Он используются для сжигания жиров и получения большей энергии.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане голландские конькобежцы завоевали 16 медалей из 42 возможных. В их активе самое большое количество наград среди всех сборных: сборная Японии отстала от команды Нидерландов на 10 медалей.
18:12 02/08/2018
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