В Бресте постоянно противоречат сами себе. Как им после этого верить?

В этом году вокруг брестского «Динамо» очень много новостей, часто противоречивых. Но ладно, если бы они были такими из-за того, что посторонние источники распространяли слухи. Но противоположные заявления делают сотрудники клуба разных уровней, пишет Трибуна









Начать с того, что бывший генменеджер клуба Валдас Иванаускас противоречил сам себе. Например, в мае литовец говорил о полном доверии тренеру брестчан Радославу Латалу.









Но что-то пошло не так.









Случаев на самом деле было больше. Таким же подходом отличался и спортивный директор клуба Сергей Ковальчук.









Но противоречат друг другу и разные люди из динамовской иерархии. Например, всё тот же Иванаускас в интервью после ухода из клуба заявил, что в контракте председателя правления «Динамо» Диего Марадоны прописано: тот не будет жить в Бресте. Литовский функционер участвовал в заключении этого контракта – есть все основания думать, что это правда.









Однако пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова заявила, что дом в Бресте для Марадоны уже обустраивают, то есть прямо опровергла бывшего динамовского руководителя.









Занимательная история получилась и с аргентинским вратарем Кристианом Кампестрини. Диего Марадона в начале июля заявил, что подписал 38-летнего голкипера в свой клуб.









Когда журналист спросил о новом футболисте у главного тренера команды, тот показал полное незнание заявлений великого аргентинца, а еще и прямо назвал информацию о подписании ложной.









На днях Марадона вновь заявил об интересе к вратарю. Высказался и сам Кампестрини, правда, все еще больше запутал. В какой момент Марадона пошутил – остается непонятным.









Наконец сам Марадона уже сегодня должен был посетить игру своего клуба в Греции против «Атромитоса» в Лиге Европы. Об этом 17 июля сообщалось на официальном сайте брестского «Динамо».









Но в среду пресс-секретарь клуба назвала информацию о приезде Марадоны... слухами! И не подтвердила ее.









В итоге информации от «Динамо» более чем достаточно. Но поверить в любую из них, изложенную словами, очень и очень трудно.