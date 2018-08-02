Также вне состава остался Кирилл Кириленко, который 1 августа отправился на просмотр в голландский ПСВ.





К ответному поединку, что пройдет 2 августа в Афинах, готовятся 20 футболистов:





Александр Гутор, Павел Павлюченко, Яннис Каргас, Дениш Дуарте, Олег Веретило, Максим Витус, Андрей Залеский, Желько Филипович, Сергей Кривец, Павел Нехайчик, Александр Нойок, Павел Савицкий, Чиди Осучукву, Богдан Садовский, Павел Седько, Роман Юзепчук, Салив Бабаво, Джоэл Фамейе, Алексей Хобленко и Нивалдо.





Первый матч между "Динамо" и "Атромитосом" завершился со счетом — 4:3. В третьем квалификационном раунде победитель пары сыграет с победителем дуэли "Аполлон" (Кипр) — "Железничар" (Босния и Герцеговина). Первая встреча команд прошла в Боснии и завершилась победой киприотов — 2:1.



