Футбол опасен для женщин
Удары головой во время игры в футбол гораздо чаще вызывают сотрясения у женщин, а их последствия бывают в пять раз более серьезными, чем у мужчин.
Как передает Oxu.Az, об этом пишут ученые в журнале Radiology.
«Врачи и ученые давно заметили, что женщины гораздо хуже переносят травмы головы, чем мужчины.
Многие считали, что это связано с тем, что они чаще рассказывали о подобных проблемах, чем представители сильного пола.
Мы изучили реальные изменения в структуре мозга и подтвердили, что футболистки действительно больше страдают от сотрясений», - заявил Майкл Липтон из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке.
Сотрясение мозга сегодня остается одним из самых распространенных типов травм среди всех командных видов спорта, начиная с гандбола и заканчивая американским футболом и хоккеем.
Несмотря на то, что сотрясения не притупляют интеллект и не ухудшают память, они влекут сильнейшие головные боли и массу других проблем, которые вынуждают многих игроков досрочно завершать карьеру.
В последние десять лет этой проблемой серьезно заинтересовались медики и ученые.
Их исследования и давление общественности заставили Национальную футбольную лигу США и Международную федерацию хоккея реализовать ряд мер для защиты игроков от травм и ужесточить наказания за нарушения, способные вызвать сотрясения.
Год назад американские медики изучили, насколько сильно сотрясения влияют на жизнь мужчин и женщин, профессионально занимающихся спортом.
Эти наблюдения показали, что женщины намного хуже переносят такие травмы.
08:30 02/08/2018
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