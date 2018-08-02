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Биатлон: россиянки Бех, Рассказова и Москаленко были приглашены белорусской федерацией, но будут выступать за Украину

Состав женской сборной Украины по биатлону в скором времени пополнится тремя россиянками.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал натурализацию Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.

Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.

Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит.

Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что они тоже перейдут готовиться к юниорской группе, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнованиям – юниорским стартам и Кубку IBU», – сказал Брынзак.
Tribuna
08:16 02/08/2018






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