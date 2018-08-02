БАТЭ в третьем раунде квалификации ЛЧ сыграет с "Карабахом"

Азербайджане в ответном матче смогли всухую обыграть албанский "Кукеси" – 3:0.





Первая игра между БАТЭ и "Карабахом" состоится 7 августа, место ее пока не определено.





В прошлом сезоне "Карабах" сумел выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, однако выбиться в плей-офф клуб не смог из-за весьма сильной группы, в которую вошли "Челси" (0:4, 0:6), "Атлетико" (0:0, 1:1) и "Рома" (1:2, 0:1).



