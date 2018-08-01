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Левандовски остается в "Баварии"

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Робертом Левандовским.


«Что касается Роберта, мы хотим подать четкий сигнал всем людям в клубе и за его пределами: мы, в отличие от других клубов, не изменим позицию, даже когда речь зайдет о крупных суммах, пишет telegraf.com.ua/

Двери остаются закрытыми. Мы полностью удовлетворены его игрой, в мире не так много игроков, выступающих на позиции форварда, которые могут сравниться с Левандовским. У нас нет никакого интереса его продавать, даже если нам предложат 100 или 150 миллионов евро. Игроки топ-уровня остаются у нас», – приводит слова функционера TZ.


Ранее сообщалось, что наиболее заинтересован в трансфере поляка мадридский «Реал», который видит в лице Левандовски нового лидера команды.


21:52 01/08/2018






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