Левандовски остается в "Баварии"





«Что касается Роберта, мы хотим подать четкий сигнал всем людям в клубе и за его пределами: мы, в отличие от других клубов, не изменим позицию, даже когда речь зайдет о крупных суммах, пишет telegraf.com.ua/





Двери остаются закрытыми. Мы полностью удовлетворены его игрой, в мире не так много игроков, выступающих на позиции форварда, которые могут сравниться с Левандовским. У нас нет никакого интереса его продавать, даже если нам предложат 100 или 150 миллионов евро. Игроки топ-уровня остаются у нас», – приводит слова функционера TZ.









Ранее сообщалось, что наиболее заинтересован в трансфере поляка мадридский «Реал», который видит в лице Левандовски нового лидера команды.



