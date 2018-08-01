Мировые бренды уходят из Ирана

Немецкая компания Adidas прекращает сотрудничество с федерацией футбола Ирана. "В соответствии с нынешними условиями, коммерческое соглашение прекратит действовать в декабре 2018 года, как и планировалось", - говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, 1 августа, передает dw.com





Решение Adidas обусловлено санкциями США в отношении Ирана, сообщило накануне информационное агентство Isna со ссылкой на письмо компании в адрес футбольного союза. Прекращение сотрудничества позволит Adidas не ставить под угрозу свою деятельность в США. Представители компании отказались от комментариев.





Ранее из-за роста политической напряженности между США и Ираном американская компания-производитель спортивных товаров Nike и ряд европейских фирм прекратили сотрудничество с Исламской республикой.









Санкции США против Тегерана





После выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий, которое предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы, США расширили санкции в отношении Ирана.





Эти ограничительные меры могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. В мае посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал Германию к скорейшему прекращению сотрудничества с Тегераном.





По информации генерального директора Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования Тило Бродтмана (Thilo Brodtmann), объем экспорта продукции ФРГ в Иран в прошедшем году увеличился почти на 400 млн евро и составил около 3 млрд евро.