Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Мировые бренды уходят из Ирана

Коммерческое соглашение между Adidas и федерацией футбола Ирана прекратит действие в декабре 2018 года. Решение немецкой компании обусловлено санкциями США в отношении Исламской республики.

Немецкая компания Adidas прекращает сотрудничество с федерацией футбола Ирана. "В соответствии с нынешними условиями, коммерческое соглашение прекратит действовать в декабре 2018 года, как и планировалось", - говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, 1 августа, передает dw.com

Решение Adidas обусловлено санкциями США в отношении Ирана, сообщило накануне информационное агентство Isna со ссылкой на письмо компании в адрес футбольного союза. Прекращение сотрудничества позволит Adidas не ставить под угрозу свою деятельность в США. Представители компании отказались от комментариев.

Ранее из-за роста политической напряженности между США и Ираном американская компания-производитель спортивных товаров Nike и ряд европейских фирм прекратили сотрудничество с Исламской республикой.


Санкции США против Тегерана

После выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий, которое предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы, США расширили санкции в отношении Ирана. 

Эти ограничительные меры могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. В мае посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал Германию к скорейшему прекращению сотрудничества с Тегераном.

По информации генерального директора Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования Тило Бродтмана (Thilo Brodtmann), объем экспорта продукции ФРГ в Иран в прошедшем году увеличился почти на 400 млн евро и составил около 3 млрд евро.

17:28 01/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё