Гандболистов СКА одели в футболки с панорамой Верхнего города

Форма выполнена в традиционной красно-синей цветовой гамме. Ярко-красный цвет фона переходит в синий с изобрадением панорамы Верхнего города - исторического центра Минска.





Логотип клуба располагается в левой части груди, у сердца, и напоминает восход солнца над древней столицей.





Основой графического изображения стал панорамный снимок центра города, сообщает пресс-служба клуба.



