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Гандболистов СКА одели в футболки с панорамой Верхнего города

Гандболистов СКА одели в новую домашнюю форму на сезон 2018-2019.

Форма выполнена в традиционной красно-синей цветовой гамме. Ярко-красный цвет фона переходит в синий с изобрадением панорамы Верхнего города - исторического центра Минска. 

Логотип клуба располагается в левой части груди, у сердца, и напоминает восход солнца над древней столицей.

Основой графического изображения стал панорамный снимок центра города, сообщает пресс-служба клуба.


15:56 01/08/2018






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