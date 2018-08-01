Гандболистов СКА одели в футболки с панорамой Верхнего города
Гандболистов СКА одели в новую домашнюю форму на сезон 2018-2019.
Форма выполнена в традиционной красно-синей цветовой гамме. Ярко-красный цвет фона переходит в синий с изобрадением панорамы Верхнего города - исторического центра Минска.
Логотип клуба располагается в левой части груди, у сердца, и напоминает восход солнца над древней столицей.
Основой графического изображения стал панорамный снимок центра города, сообщает пресс-служба клуба.
15:56 01/08/2018
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