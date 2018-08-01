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В Беларуси наконец-то появился национальный стадион для футбола. Пляжного

Жаль, большой футбол не попал в программу Евроигр.
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Появления Национального футбольного стадиона в Минске мы ждем с 2014 года – именно тогда о проекте и заговорили впервые. Ждем, а дождаться не можем, пишет tribuna.com

Построить самим не хватает денег, вроде, договорились с китайцами, но те растягивали резину, как могли. И странно ведь: как это китайцы могут не хотеть построить национальную арену для белорусов? В такое невозможно поверить.

Но, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. В июне стало известно, что Китай безвозмездно выделит Беларуси 125 миллионов долларов, в том числе и на тот самый стадион. 

Как раз перед этим Лукашенко подписал указ о начале подготовки места для строительства – арена, рассчитанная на 33 тысячи зрителей, должна разместиться где-то в районе улицы Ванеева, то есть по соседству с «Трактором». В общем, ждем и надеемся, а пока давайте радоваться тому, что есть.

31 июля национальный стадион по футболу в белорусской столице все-таки открылся. Правда, пока только по пляжному. Арена находится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» и способна принять полторы тысячи зрителей. Вот как она выглядит.
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Любовью к пляжном футболу Беларусь воспылала не вдруг. В 2019 году страна примет Европейские игры, пляжный футбол – в программе. Неподалеку от Парка Челюскинцев и будет все решаться.

А теперь – несколько фактов о пляжном футболе в Беларуси. Тут на самом деле есть что рассказать.

– Чемпионат Беларуси по этому виду проводится с 2008 года. За флагмана, как и в большом футболе, БАТЭ, выигравший семь чемпионств. Правда, в текущем первенстве, в котором участвуют 10 команд, «желто-синие» выступают не очень здорово и пока не обеспечили себе участие в суперфинале.

Борисовчане ежегодно участвуют в Кубке европейских чемпионов. И играют там достаточно неплохо. В 2013-м БАТЭ едва не вышло в полуфинал турнира, уступив в четвертьфинале по пенальти «Бешикташу». В этом году команда, за которую выступает известный футбольный агент Евгений Гайдук, завершила евротрип в 1/8-й, уступив батумскому «Динамо» 2:3.


– Сборная Беларуси хоть и образована лишь 10 лет назад, но достаточно успешно выступает в элите европейского пляжного футбола. В 2016-м она заняла на Евро пятое место. В текущем сезоне команда, которой рулит испанец Николас Альварадо, идет шестой и в мировом рейтинге занимает 20-е место (восьмое – в европейском).

– Главной звездой нашей пляжки считается 30-летний Игорь Бриштель. Он четырежды признавался лучшим игроком Беларуси. В большом футболе у уроженца Кобринского района получилось не очень («Кобрин», «Пружаны», «Белита-Витэкс»), но он не отчаялся и в итоге сделал неплохую карьеру в пляжке. С 2011 года выступал в России («Кронштадт», «Крылья Советов», «Спартак»), а сейчас вернулся в Беларусь и играет за брестский ProDom.

– Пляжный футбол не является олимпийским видом спорта, но его включили в программу Европейских игр-2019, которые примет Минск. По этому случаю Минск с 3 по 5 августа впервые примет этап Евролиги. Матчи пройдут на Национальном стадионе. Вход будет свободным.

12:14 01/08/2018






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