«Интер» предпринимает попытки подписать Модрича





По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб инициировал контакты с руководством «сливочных» на предмет перехода лучшего игрока ЧМ-2018.





Как сообщает источник, агенты начали прорабатывать варианты сделки, сам игрок также открыт к переговорам.





Отметим, что за «Интер» выступают партнеры Модрича по сборной Хорватии Иван Перишич и Марцело Брозович, также в ближайшее время к клубу присоединится Шиме Врсалько.





«Интер» также приостановил переговоры по хавбеку «Баварии» Артуро Видалю, желая понять перспективы подписать Модрича.