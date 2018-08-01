«Интер» предпринимает попытки подписать Модрича
Интер» хочет приобрести хавбека «Реала» Луку Модрича.
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб инициировал контакты с руководством «сливочных» на предмет перехода лучшего игрока ЧМ-2018.
Как сообщает источник, агенты начали прорабатывать варианты сделки, сам игрок также открыт к переговорам.
Отметим, что за «Интер» выступают партнеры Модрича по сборной Хорватии Иван Перишич и Марцело Брозович, также в ближайшее время к клубу присоединится Шиме Врсалько.
«Интер» также приостановил переговоры по хавбеку «Баварии» Артуро Видалю, желая понять перспективы подписать Модрича.
09:13 01/08/2018
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