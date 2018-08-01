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«Интер» предпринимает попытки подписать Модрича

Интер» хочет приобрести хавбека «Реала» Луку Модрича.


По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб инициировал контакты с руководством «сливочных» на предмет перехода лучшего игрока ЧМ-2018.

Как сообщает источник, агенты начали прорабатывать варианты сделки, сам игрок также открыт к переговорам.

Отметим, что за «Интер» выступают партнеры Модрича по сборной Хорватии Иван Перишич и Марцело Брозович, также в ближайшее время к клубу присоединится Шиме Врсалько.

«Интер» также приостановил переговоры по хавбеку «Баварии» Артуро Видалю, желая понять перспективы подписать Модрича.

09:13 01/08/2018






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