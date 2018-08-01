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В США 10-летний пловец побил один из рекордов Майкла Фелпса, который держался с 1995 года

Десятилетний пловец из США Кларк Кент побил рекорд локального чемпионата, который в 1995 году установил будущий многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

На Международном чемпионате Дальнего запада в Калифорнии Кент проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды. Рекорд Фелпса, который оставался за спортсменом 23 года, был почти на секунду больше. 

Кент занимается плаванием только четыре года. Его тренер Диа Риана рассказала CNN, что "он всегда выделялся среди остальных". По словам отца мальчика Криса Апуады, Кент также учится игре на пианино, боевым искусствам и программированию. 

Майкл Фелпс — американский пловец и абсолютный рекордсмен по числу наград в истории Олимпийских игр. За карьеру он завоевал 28 медалей на главных соревнованиях, из них 23 — золотые.

08:56 01/08/2018






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