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Михаил Захаров: возглавить сборную? Это исключено

Наставник "Юности" Михаил Захаров рассказал о предложении возглавить сборную Беларуси.


- Сидоренко справится на посту главного тренера сборной? Ну если его назначал Савилов, то справится. Ну как он не справится? Должен справиться.

- Вас не рассматривали на пост главного тренера сборной?

- Мне Басков Дима позвонил и сказал подготовить резюме. Я думаю, какое вам надо резюме, если "Юность" провела 13 финалов. Для "Юности" и для любого тренера это хороший показатель. 

Нет-нет. Это исключено. Ни под каким предлогом. Я, честно говоря, и сам не понял, что я делал в сборной на ЧМ-2018. Это было для меня непонятно. Нет. Это исключено. Есть там ребята. Пускай работают. Это хорошие специалисты, у них все получится, — цитирует Захарова by.tribuna.com со ссылкой на "Беларусь 5".


07:47 01/08/2018






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