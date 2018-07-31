Марадона пошутил. Вратарь заплакал





Председатель правления футбольного клуба "Динамо-Брест" Диего Марадона разыграл аргентинского вратаря Кристиана Кампестрини с его переездом в Беларусь, сообщает "Прессбол" со ссылкой на minutouno.com.





Ранее Марадона неоднократно заявлял о подписании соглашения с 38-летним голкипером Кампестрини. Босс брестского "Динамо" также говорил, что у него есть деньги, "чтобы совершать большие трансферы".





"Несколько дней назад я получил аудиосообщение от Марадоны. Он сказал, что мой переход в брестское "Динамо" срывается. Я плакал и требовал объяснений", — рассказал Кампестрини.





Марадона, по словам голкипера, ему ответил: "Я знал, что вратари — идиоты, но он не думал, что вы настолько глупы".





Кампестрини подчеркнул, что был в шоке от слов Марадоны.





В мае Марадона и брестское "Динамо" заключили соглашение сроком на три года. В должности председателя правления клуба легендарный аргентинец отвечает за формирование команды, переходы игроков и развитие детского футбола. Впервые Марадона приехал в Брест в середине июля.



