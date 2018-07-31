БАТЭ улетел в Хельсинки на ответный матч Лиги чемпионов

Путешествие в Финляндию стартовало в 9.15 от столичной станции метро "Восток". Там клубный автобус принял на борт футболистов и тренерско-административный штаб и, сделав промежуточную остановку в Уручье, через полчаса прибыл в Национальный аэропорт "Минск", сообщает официальный сайт клуба.





В выездной состав включено 20 игроков:





вратари — Алексей ЧЕРНЫХ, Антон ЧИЧКАН, Денис ЩЕРБИЦКИЙ;





защитники — Захар ВОЛКОВ, Максим ВОЛОДЬКО, Алексей РИОС, Егор ФИЛИПЕНКО, Александар ФИЛИПОВИЧ, Евгений ЯБЛОНСКИЙ;





полузащитники — Дмитрий БАГА, Евгений БЕРЕЗКИН, Александр ГЛЕБ, Станислав ДРАГУН, Мирко ИВАНИЧ, Игорь СТАСЕВИЧ;





нападающие — Михаил ГОРДЕЙЧУК, Владислав МУХАМЕДОВ, Николай СИГНЕВИЧ, Максим СКАВЫШ, Яссе ТУОМИНЕН.



