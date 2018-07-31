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БАТЭ улетел в Хельсинки на ответный матч Лиги чемпионов

"Желто-синие" отправились на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19 c ХИКом, который намечен на завтра, 1 августа.

Путешествие в Финляндию стартовало в 9.15 от столичной станции метро "Восток". Там клубный автобус принял на борт футболистов и тренерско-административный штаб и, сделав промежуточную остановку в Уручье, через полчаса прибыл в Национальный аэропорт "Минск", сообщает официальный сайт клуба. 

В выездной состав включено 20 игроков: 

вратари — Алексей ЧЕРНЫХ, Антон ЧИЧКАН, Денис ЩЕРБИЦКИЙ; 

защитники — Захар ВОЛКОВ, Максим ВОЛОДЬКО, Алексей РИОС, Егор ФИЛИПЕНКО, Александар ФИЛИПОВИЧ, Евгений ЯБЛОНСКИЙ; 

полузащитники — Дмитрий БАГА, Евгений БЕРЕЗКИН, Александр ГЛЕБ, Станислав ДРАГУН, Мирко ИВАНИЧ, Игорь СТАСЕВИЧ; 

нападающие — Михаил ГОРДЕЙЧУК, Владислав МУХАМЕДОВ, Николай СИГНЕВИЧ, Максим СКАВЫШ, Яссе ТУОМИНЕН.


pressball.by
19:08 31/07/2018






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