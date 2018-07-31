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Мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии

Правоохранители огородили тентом место взрыва. Неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в районе Стамбер города.

 Фото из социальных сетей 

 Неизвестный мужчина, пишет БелТА, подорвал себя на футбольном поле в районе Стамбер города Вервье в восточной части Бельгии, сообщают информагентства. 
По информации телерадиокомпании RTBF, речь идет о мужчине 50-60 лет. 


Полиция и прокуратура города работают на месте происшествия. Полиция установила широкий периметр безопасности вокруг места взрыва, футбольное поле проверили саперы. Правоохранители рассматривают в качестве главной версии самоубийство, не считая произошедшее попыткой теракта. Кроме подорвавшего себя мужчины, никто не пострадал.


18:16 31/07/2018






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