Мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии
Правоохранители огородили тентом место взрыва. Неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в районе Стамбер города.
Фото из социальных сетей
Неизвестный мужчина, пишет БелТА, подорвал себя на футбольном поле в районе Стамбер города Вервье в восточной части Бельгии, сообщают информагентства.
По информации телерадиокомпании RTBF, речь идет о мужчине 50-60 лет.
Полиция и прокуратура города работают на месте происшествия. Полиция установила широкий периметр безопасности вокруг места взрыва, футбольное поле проверили саперы. Правоохранители рассматривают в качестве главной версии самоубийство, не считая произошедшее попыткой теракта. Кроме подорвавшего себя мужчины, никто не пострадал.
18:16 31/07/2018
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