Белорусы завоевали 13 наград на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Белорусские спортсмены завоевали 13 наград на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, проходившем в болгарском Пловдиве.
В активе белорусов 4 золотые медали: в соревнованиях среди юниоров на дистанции 1000 м первым стал экипаж байдарки-двойки Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов.
Также на высшую ступень пьедестала почета поднялся каноист Денис Потапенко (каноэ-одиночка; 1000 м).
В соревнованиях среди молодежи до 23 лет экипаж каноэ-двойки в составе Ольги Климовой и Надежды Макарченко был лучшим на дистанциях 200 и 500 м.
Кроме того, белорусские гребцы стали обладателями трех серебряных и шести бронзовых наград. В общекомандном медальном зачете сборная Беларуси заняла 4-е место.
Первая позиция у команды Венгрии – 16 наград (10 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые). На второй строчке итогового протокола расположились представители Канады – 6 (5, 0, 1), на третьем месте Германия – 14 (4, 5, 5), пишет Трибуна.
15:57 31/07/2018
‡агрузка...