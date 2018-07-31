В активе белорусов 4 золотые медали: в соревнованиях среди юниоров на дистанции 1000 м первым стал экипаж байдарки-двойки Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов.





Также на высшую ступень пьедестала почета поднялся каноист Денис Потапенко (каноэ-одиночка; 1000 м).





В соревнованиях среди молодежи до 23 лет экипаж каноэ-двойки в составе Ольги Климовой и Надежды Макарченко был лучшим на дистанциях 200 и 500 м.





Кроме того, белорусские гребцы стали обладателями трех серебряных и шести бронзовых наград. В общекомандном медальном зачете сборная Беларуси заняла 4-е место.







