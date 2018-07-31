



- Конкретных от предложений от официальных лиц белорусских клубов нам не поступало. Ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо", ни от "Шахтера", ни от других команд. Не скрою, у Артема есть варианты трудоустройства, и мы сейчас их рассматриваем. Речь идет о предложениях из Украины, Венгрии... Буквально в понедельник поступило и от клуба из российской премьер-лиги.



