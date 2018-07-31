"В своих комментариях ЮрийВергейчик транслирует и воспроизводит стереотипные представления о том, что ценность женщин сводится лишь к их репродуктивной функции и к роли матери, а также что женщина не способна заниматься некоторыми видами спорта и добиваться успеха", - говорится в обращении, размещенном на ресурсе petitions.by.





В петиции, в частности, приведены примеры подобных высказываний генсека АБФФ, сделанных им в разное время: "А я вообще против женского футбола! Женщины рожать должны. Лучше их языкам, танцам обучим", "А если вообще уберем женский футбол, я даже банкет накрою", "Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать".





"Подобный контекст является ничем иным, как сексизмом. Это один из примеров дискриминационной практики, которая проявляется в трансляции гендерных стереотипов относительно одного из полов (в данном случае — женщин) и в его обесценивании в каких-то областях либо в целом", - подчеркивают авторы петиции.





При этом авторы петиции напомнили, что уставы как УЕФА, ФИФА и АБФФ предусматривают запрещение какой-либо дискриминации. "Поощрение женского футбола, а также борьба с дискриминацией по признаку пола провозглашается как на национальном уровне (в стратегии и уставе АБФФ), так и на региональном и международном уровне (в программах и уставах УЕФА, ФИФА)", - заявили они.





"Мы опасаемся, что убеждения Ю.Вергейчика могут превратиться в действия негативного характера относительно развития женского футбола, что может нанести непоправимый урон этому виду спорта и женщинам, желающим в нем развиваться. Считаем подобные дискриминационные публичные высказывания Ю.Вергейчика недопустимыми, равно как и нахождение на руководящей позиции человека с дискриминационными ценностями", - отмечено в петиции.





Петицию после сбора необходимого числа подписей планируется направить в министерство спорта и туризма Беларуси и в Белорусскую федерацию футбола.







