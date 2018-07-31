- Почему подняли бело-красно-белый после Мадрида, но не сделали этого после Босфора?





– Мне было все равно, какой флаг поднимать. В Мадриде мы забыли красно-зеленый в гостинице, а там как раз шли люди с нашим флагом. Какая разница? Это же тоже наш флаг, наша история. Тогда поднялось столько хайпа вокруг этого. «Змагары» писали негативные комментарии. Они так и не поняли, любить меня или чмырить.









– Болельщик Венгерский выбежал на поле «Борисов-Арены» с БЧБ, за что вы его раскритиковали. Свое мнение не изменили?



