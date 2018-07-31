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Диего Марадона: "Динамо" хочет выступать в Лиге чемпионов, у меня есть деньги на большие трансферы

Глава правления брестского "Динамо" Диего Марадона заявил, что готов тратить деньги на покупку игроков в команду.

"Я должен видеть, как игроки принимают меня. Я подписал Кампестрини. У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в "Динамо". 

"Динамо" хочет выступать в Лиге чемпионов. Это меня привлекло больше всего. Они предложили мне 3-летний контракт, от которого я не мог отказаться", — цитирует Марадону Ola.

Прессбол
09:57 31/07/2018






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