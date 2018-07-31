"Я должен видеть, как игроки принимают меня. Я подписал Кампестрини. У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в "Динамо".





"Динамо" хочет выступать в Лиге чемпионов. Это меня привлекло больше всего. Они предложили мне 3-летний контракт, от которого я не мог отказаться", — цитирует Марадону Ola.



