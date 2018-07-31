



Среди тренеров украинского первенства Хацкевич имеет одну из самых высоких зарплат –$ 60 тыс. в месяц. Больше зарабатывает только наставник принципиального соперника киевлян – донецкого «Шахтера». Главный тренер горняков Паулу Фонсека в месяц зарабатывает $ 330 000. Это в 110 раз больше, чем самая маленькая зарплата тренера элитного дивизиона: болгарин Ангел Червенков получает $ 3000 в месяц.



