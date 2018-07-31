У белорусского тренера – одна из самых высоких зарплат в футбольном чемпионате Украины
Стало известно сколько зарабатывает бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет киевское «Динамо».
Среди тренеров украинского первенства Хацкевич имеет одну из самых высоких зарплат –$ 60 тыс. в месяц. Больше зарабатывает только наставник принципиального соперника киевлян – донецкого «Шахтера». Главный тренер горняков Паулу Фонсека в месяц зарабатывает $ 330 000. Это в 110 раз больше, чем самая маленькая зарплата тренера элитного дивизиона: болгарин Ангел Червенков получает $ 3000 в месяц.
Белсат
08:42 31/07/2018
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