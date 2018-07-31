Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

У белорусского тренера – одна из самых высоких зарплат в футбольном чемпионате Украины

Стало известно сколько зарабатывает бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет киевское «Динамо».


Среди тренеров украинского первенства Хацкевич имеет одну из самых высоких зарплат –$ 60 тыс. в месяц. Больше зарабатывает только наставник принципиального соперника киевлян – донецкого «Шахтера». Главный тренер горняков Паулу Фонсека в месяц зарабатывает $ 330 000. Это в 110 раз больше, чем самая маленькая зарплата тренера элитного дивизиона: болгарин Ангел Червенков получает $ 3000 в месяц.


Белсат
08:42 31/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё