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Сергей Андреев: в заявке сборной России 23 человека. 8 игроков вообще не выходили на поле, у них даже шансов на это не было! Им за что давать заслуженных!

Игрок сборной СССР по футболу, бронзовый призер ОИ-1980, обладатель 5-го места на ЧМ-1982 Сергей Андреев выразил свое отношение к вручению сборной России званий ЗМС за 8-е место на ЧМ-2018.

"В заявке было 23 человека. Так? Но ведь 8 вообще не выходили на поле! Им за что давать ЗМС?! С каких это дел? Понимаю, Дзюба, Головин, Фернандес, Акинфеев. Но ведь были и те, которые вообще не имели шансов выйти на поле. 

С другой стороны, если бы дали только 11, тоже возникла бы скандальная ситуация. Здесь, похоже, не угадаешь. Так что я соглашусь с дрессировщиком Запашным. Присвоили бы им за чемпионат мира звания мастеров спорта международного класса, никто бы даже и не пикнул!", — цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".

08:38 31/07/2018






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