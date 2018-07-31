"В заявке было 23 человека. Так? Но ведь 8 вообще не выходили на поле! Им за что давать ЗМС?! С каких это дел? Понимаю, Дзюба, Головин, Фернандес, Акинфеев. Но ведь были и те, которые вообще не имели шансов выйти на поле.





С другой стороны, если бы дали только 11, тоже возникла бы скандальная ситуация. Здесь, похоже, не угадаешь. Так что я соглашусь с дрессировщиком Запашным. Присвоили бы им за чемпионат мира звания мастеров спорта международного класса, никто бы даже и не пикнул!", — цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".



