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Андрей Богданович: мне никогда не платили за то, что могу сделать в будущем. Выиграл ЧМ, ОИ — получи. А в футболе сразу выписывают баснословные деньги

Олимпийский чемпион Пекина по гребле на байдарках и каноэ Андрей Богданович в беседе с корреспондентом "Прессбола" Сергеем Щурко рассказал об отношении к спиртному и футболистам.

- Как снимаете напряжение после изнурительного тренировочного сбора? Вряд ли организованно идете в концертный зал или в филармонию.

- Такого нет. Я люблю походы, на день-два или три. На природе побыть. А гулянки по клубам это точно не мое.

- С советских времен лучшим средством для расслабления организма после непосильных нагрузок всегда считалась она, беленькая.

- У меня такой профилактики со спиртным не было. А если бы проскочило, думаю, вряд ли помогло. У нас в команде такого никогда не встречалось — люди понимают, что деньги зарабатывают. И если в экипаже кто-то выпивает, кто такого алкаша терпеть будет? А если в одиночке, то уже сам понимаешь: будешь бухать — вариантов выиграть вообще нет.

- Наверное, ты не очень любишь футболистов. Как правило, именно они становятся героями скандальной хроники.

- Здесь, конечно, справедливости нет. Если играешь в футбол и что-то выиграешь, человек становится прямо-таки звездой. Другие виды спорта приносят олимпийские медали, а зарплата там даже на треть с футбольной не сравнится. А то и одну пятую составляет.

- С другой стороны, футбол во всем мире спорт очень массовый. Больше конкуренция и сложнее пробиться наверх.

- С этим согласен, но куда они выбиваются? Играют в Беларуси и зарабатывают хорошие деньги. Смотри: мне в спорте никогда не платили за то, что я могу сделать в будущем. Всегда оценивали только результат. Выиграл чемпионат мира — получи, выиграл Олимпиаду — пожалуйста. 

А в футболе все наоборот — людям сразу выписывают баснословные, по нашим понятиям, деньги. Стал ты третьим в чемпионате страны — вау, круто. А у нас такой человек даже в национальную команду не попадет. Займешь второе место — будешь запасным, на чемпионат Европы или мира поедет победитель. А третьим у нас даже фармакологию не дают.


08:07 31/07/2018






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