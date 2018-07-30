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Александра Саснович поднялась на 35-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой Беларуси

Александра Саснович поднялась на семь позиций в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации и теперь занимает наивысшее для себя 35-е место.

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24-летняя теннисистка, на прошлой неделе дошедшая до полуфинала турнира в Москве, вернула себе звание первой ракетки Беларуси, обойдя Арину Соболенко, которая в воскресенье не смогла пробиться в основную сетку турнира в Сан-Хосе и опустилась с 35-й на 36-ю позицию.

Вера Лапко сохранила за собой 69-ю строку в рейтинге WTA. Виктория Азаренко поднялась на две позиции, но по-прежнему находится за пределами первой сотни — на 108-м месте.

В первой тройке рейтинга лучших теннисисток мира изменений не произошло: румынка Симона Халеп — 1-я, датчанка Каролин Возняцки — 2-я, американка Слоан Стивенс — 3-я.
SB.by
20:01 30/07/2018






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