Катар обвинили в дискредитации конкурентов при отборе хозяйки ЧМ-2022

«Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что во время выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа [Катара] платила общественным организациям и бывшим агентам ЦРУ за информационные вбросы о главных конкурентах — США и Австралии», — пишет издание.





По данным источника газеты, стратегия по дискредитации конкурентов была разработана американской компанией BLJ Worldwide. Ее целью было убедить исполнительный совет Международной федерации футбола (FIFA) в том, что граждане США и Австралии не хотят, чтобы чемпионат проводился на территории их стран. Отмечается, что одним из главных требований FIFA к конкурсантам было наличие внутренней поддержки идеи проведения чемпионата.





О проведении кампании по дискредитации конкурентов свидетельствует переписка между компанией BLJ и катарскими чиновниками, пишет The Times. В распоряжении газеты оказалось письмо президента BLJ Майкла Хольтцмана главному советнику тендерной группы Катара Ахмаду Нимеху, отправленное в мае 2010 г. «В последние четыре месяца мы провели широкомасштабную подрывную кампанию, направленную против кандидатов 2018/2022, особенно против Австралии и США», — приводит газета текст письма.









Оргкомитет «Катар-2022» отверг все обвинения со стороны газеты. «Мы придерживались правил заявочной кампании во время борьбы за чемпионат мира - 2022», — говорится в заявлении оргкомитета.





О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.