– Начали сотрудничать с аргентинской «Бокой Хуниорс», президент клуба пообещал привезти в Бобруйск одну из молодежных команд и организовать турнир, – говорил менеджер бобруйчан Сергей Новиков.

Чуть раньше в «Белшине» появились трое аргентинцев. Это 27-летний Леандро Торрес, в юношеские годы игравший в одной команде с Лео Месси, и 20-летние Матиас Сарагоса и Факундо Самарьян.





Побывка латиноамериканцев в Бобруйске вышла недолгой. Летом они вместе с российскими инвесторами покинули «Белшину».Тут-то и началось самое интересное. В августе 2016-го в офис «красно-черных» пришло письмо из Аргентины, в котором руководство «Бока Хуниорс» заявило о финансовых претензиях. Они касались воспитанника клуба Факундо Самарьяна, выступавшего за второй состав «Боки» и молодежные команды. До перехода в «Белшину» информации об этом парне в интернете практически не было. Его профиль на transfermarkt.de появился только после переезда в Беларусь. Это не помешало боссам «Боки» затребовать с «Белшины» 250 тысяч долларов в качестве компенсации за подготовку молодого футболиста. История примерно такая же, как с Павлом Савицким, «Неманом» и Брестом.





Если коротко, суть такая: до 23 лет игрок не может просто так покинуть команду, его воспитавшую. В случае перехода новый клуб должен заплатить за подготовку футболиста.





Чем запомнился Самарьян в Бобруйске?

Практически ничем. Аргентинец, который с радостью согласился на переезд в «третий по силе чемпионат Восточной Европы», во время предсезонки травмировал голеностоп. Восстановившись, начал чемпионат в первенстве дублеров, где в трех встречах забил два мяча в ворота «Нафтана» и «Крумкачоў». За основную команду опорный полузащитник сыграл девять матчей (всего два целиком). В среднем Факундо проводил на поле 54 минуты. В его активе 1+1 по системе «гол+пас» и одна желтая карточку. Единственный мяч в высшей лиге легионер отправил в ворота «Гранита».





Впрочем, скромная статистика, если верить агенту Новикову, не мешала аргентинцу рассчитывать на вызов в национальную команду Армении.





Кто подписывал контракт с аргентинцем?

В те времена чуть ли не все внутренние процессы в клубе контролировали руководители партнерской организации «СТМ-Спортменеджмент» – Сергей Новиков, Михаил Саутин и Темур Хентуба. Они привезли Самарьяна в Беларусь, с которым «Белшина» официально оформила трудовые отношения в феврале. Тогда клуб делал это довольно интересно. Приходившие в команду игроки рассказывают, что подписывали сразу два контракта: один с футбольным клубом «Белшина», второй с «СТМ-Спортменеджмент». В первом указывалась зар ата в белорусских рублях, которую обещал платить клуб, во втором – индивидуальные бонусы. В АБФФ регистрировались только соглашения с руководством «Белшины», которые подписывал и.о. генерального директора «шинников» Дмитрий Мамонов.





По словам источников, близких к руководству клуба, в те времена оформлением контрактов занимался начальник команды Юрий Савченко, ныне занимающий аналогичную должность в брестском «Динамо». Он носил бумаги на подпись Мамонову.





– Всеми контрактами занимались люди из «СТМ-Спортменеджмент». Никто не знает, каким образом они составлялись. Там темный лес, – говорит экс-спортивный директор клуба Алексей Стольный.





Что по этому поводу думают в Бобруйске?

После вылета из высшей лиги в «Белшине» думали о чем угодно, но только не о разбирательствах с «Бока Хуниорс». В итоге все возможные сроки для переговоров и апелляций в ФИФА были упущены. По информации Tribuna.com, боссы «шинников» обращались за консультациями по делу Самарьяна к гражданским юристам и в правовой департамент АБФФ, но до заседаний в ФИФА дело не дошло. Руководству бобруйчан удалось лишь договориться с аргентинцами о рассрочке. Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Агранович:

– Мы вели переговоры с аргентинским клубом и ФИФА. В конце концов, установили график выплаты компенсации за этого футболиста. Самое обидное, что приходится платить ни за что. Тем более люди из федерации футбола, не буду называть фамилий, предупреждали предыдущее руководство «Белшины», что нельзя заключать контракты с такими футболистами.

– 250 тысяч долларов – это очень большие деньги?





– Да, жаль предыдущее руководство клуба невнимательно отнеслось к подписанию контракта.





– Кто заключал контракт с Самарьяном?





– Известные деятели, их фамилии вы прекрасно знаете. При деле был и Юрий Савченко, который сейчас работает в брестском «Динамо». Он приложил руку к этому подписанию.





– По нашей информации, под контрактом стоит подпись Дмитрия Мамонова.





– Как мне говорили, его заставили это сделать, но тогда меня не было в клубе. Я не могу знать всех нюансов.





– «Белшина» пыталась хотя бы уменьшить сумму выплат? Например, обратиться в суд или ФИФА?

– Мы консультировались у АБФФ, но все сроки обжалования и встречных исков были сорваны. Оказалось, вариантов нет – придется платить. Сейчас думаем составить регрессный иск людям, которые причастны к подписанию этого футболиста. Посмотрим, что из этого получится.





– Речь о владельцах компании «СТМ-Спортменеджмент»?

– Да.

– Вы в курсе, что этой компании уже не существует?





– Но есть люди, которые настоятельно рекомендовали подписать этого футболиста.

– В какой срок «Белшине» нужно рассчитаться за Самарьяна?





– Есть согласованный с руководством города график выплат. Будем отдавать деньги, от этого никуда не деться.





– В какой срок вы должны уложиться?





– Рассчитываемся согласно графика, но это уже наша внутренняя кухня. Извините, но точных цифр тоже называть не буду.

На недавней встрече с руководством завода «Белшина» Агранович сообщил, что пока клуб перечислил за игрока лишь треть выплат. Полностью рассчитаться за полузащитника, который в прошлом году выступал за «Сентраль Норте» из аргентинского Д3, необходимо до конца года. По информации газеты «Прессбол», вся компенсация за Самарьяна составлит порядка 170 тысяч евро.





Люди из «СТМ-Спортменеджмент» не считают себя виноватыми





Сергей Новиков, которого после ухода из «Белшины» нередко можно было увидеть на матчах брестского «Динамо», два года назад поделился мнением по поводу ситуации с Самарьяном:





– А куда смотрели клубные юристы, когда заключали контракты? Люди не первый год в футболе. Неужели они не видели, что Факундо 20 лет, и он заключает первый взрослый контракт? Можно же было прикинуть, поговорить с нами. Мы бы спокойно связались с аргентинцами и решили бы вопрос. Понимаете, чтобы не было таких ситуаций, в клубе должны работать профессионалы. Юрист должен быть еще и со спортивным образованием. Генеральный директор должен быть с экономическим и спортивным образованием. Впрочем, у Дмитрия Мамонова оно, вроде, есть. Он достаточно грамотный и квалифицированный специалист. Да и собеседник приятный.





- Подождите, вы же Самарьяна привозили. Не знали о нюансе с компенсацией?

– Я знал, но об этом должен думать клуб при заключении контракта.





– Если знали, почему не сказали?





– А кто у меня спрашивал? Ни я, ни Темур [Хентуба] контрактов с игроками не видели. Все подписывалось, когда мы были в Турции. И все вопросы – к «Белшине». Мы выкупили у «Боки» трансферные права на Самарьяна. Он пришел в команду свободным агентом. Мы перед аргентинцами чисты. Остальное – заключение контрактов и изучение особенностей – дело клуба.





После ухода Новикова «Белшине» пришлось платить не только за Самарьяна

Говоря о «СТМ-Спортменеджмент», в Бобруйске вспоминают не только историю с компенсацией «Бока Хуниорс». Полтора года назад «Белшина» судилась с полузащитником Ярославом Богуновым. Украинец хотел вернуть деньги, которые потратил на восстановление после травмы, полученной во время предсезонки с «красно-черными». Тот же Новиков обещал оплатить игроку операцию, но так и не сделал этого. Тогда Богунов обратился с иском в АБФФ, которая обязала «Белшину» рассчитаться с игроком. Чиновники из федерации пригрозили клубу санкциями вплоть до снятия очков. В ответ боссы бобруйчан отправили жалобу на решение АБФФ в прокуратуру. В «Белшине» утверждали, что клуб не подписывал с игроком контракта, а предоставить соглашение, заключенное с Михаилом Саутиным, Богунов не смог.





Однако после долгих разбирательств «Белшина» все-таки рассчиталась с футболистом, перечислив на его счет полторы тысячи долларов, by.tribuna.com







