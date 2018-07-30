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Президент "Наполи": Роналду не стоит огромных денег, его карьера подходит к концу

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что "Ювентус" сильно рискнул, купив нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец стал игроком "бьянконери" 10 июля.

Роналду находится в определенном возрасте, — цитирует функционера La Verita. — Опасно тратить столько денег на игрока, который близок к завершению карьеры. Зарплата Роналду не соответствует никаким стандартам, — передает sport-express.ru.

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

18:34 30/07/2018






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