Роналду находится в определенном возрасте, — цитирует функционера La Verita. — Опасно тратить столько денег на игрока, который близок к завершению карьеры. Зарплата Роналду не соответствует никаким стандартам, — передает sport-express.ru.





Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.



