"Вы можете думать, что я симулирую. Иногда я действительно симулирую. Но правда в том, что на поле я страдаю. Я играю в стиле "парень, который иногда очаровывает, но иногда и раздражает весь мир". Я стараюсь, чтобы «этот парень» продолжал жить во мне, но не на поле. Вы можете думать, что я слишком часто падаю, но правда в том, что я не падал. Я разваливался на части. А это больнее, чем сделать шаг после операции на голеностопе. Прошло много времени, прежде чем я принял вашу критику. Прошло много времени, прежде чем я посмотрел на себя в зеркало и стал новым человеком. Оправиться могут только те, кто падал", — сказал Неймар.



