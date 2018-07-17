Соответствующее дополнение внесено в ст. 6.2 КоАП «Виды административных взысканий». При этом, согласно дополнению, внесенному в ч. 3 ст. 6.3 КоАП такой запрет будет применяться в качестве дополнительного административного взыскания, передает statut.by





Глава 6 КоАП «Понятия, цели и виды административных взысканий» дополнена также ст. 6.13, где разъясняется, что административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений состоит во временном запрете физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.





Здесь же говорится, что административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений может применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений, указанных в ст. 9.1, 16.10, 17.1, 17.3, 17.10, 17.11, 17.14, 23.4, 23.34 КоАП, если за совершенное правонарушение предусмотрен административный арест.





Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет. Срок данного административного взыскания в случае применения будет исчисляться месяцами, годами (ст. 7.5 КоАП).









Кроме того, Особенная часть КоАП дополнена ст. 24.13 «Нарушение административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений», где определено, что нарушение административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений влечет наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин или административный арест.





Также Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) дополнен главой 211 «Исполнение постановления об административном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений».





Ст. 211.1 ПИКоАП устанавливается, что постановление об административном запрете на посещение физкультурноспортивных сооружений приводится в исполнение органами внутренних дел.





Исполнение постановления об административном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений осуществляется путем недопущения лиц, подвергнутых этому административному взысканию, на территорию физкультурноспортивных сооружений либо выдворения их за пределы указанной территории во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования.





В свою очередь, ст. 211.2 ПИКоАП говорит, что срок административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений исчисляется с момента вступления в законную силу постановления об административном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений.





Указанные изменения, внесенные Законом № 131-З в КоАП и ПИКоАП, вступают в силу с 29 октября 2018 г.