Олимпийская чемпионка найдена мертвой на острове в Норвегии

Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем, говорят в полиции округа Агдер, передает segodnya.ua





За день до этого Скофтеруд ушла кататься на гидроцикле и не вернулась, пишет aif.ru



В составе норвежской сборной Вибеке Скофтеруд завоевала золото Олимпиады-2010, на ее счету также две золотые, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира.





В 2015 году она объявила о завершении карьеры.



