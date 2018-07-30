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Олимпийская чемпионка найдена мертвой на острове в Норвегии

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в лыжной эстафете норвежка Вибеке Скофтеруд была найдена мертвой на одном из островов на юге Норвегии.

Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем, говорят в полиции округа Агдер, передает segodnya.ua

За день до этого Скофтеруд ушла кататься на гидроцикле и не вернулась, пишет aif.ru


В составе норвежской сборной Вибеке Скофтеруд завоевала золото Олимпиады-2010, на ее счету также две золотые, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира.

В 2015 году она объявила о завершении карьеры.


"Белорусский партизан"
10:18 30/07/2018






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