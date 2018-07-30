В связи с решением команды "МАЗ-СПОРТавто" о прекращении гонки директор "Шелкового пути" Жан-Марк Бонне (лицензия FIA №25558) выпустил во вторник следующее заявление:





"По запросу представителя команды "МАЗ-СПОРТавто" мы долго беседовали с участником номер 302 в присутствии руководителя Проекта "Международное ралли "Шелковый путь" Владимира Чагина.





После долгой встречи, на которой мы выслушали обе стороны, спортивная дирекция сочла, что организаторы действовали беспристрастно, чтобы помочь участникам в трудной ситуации на третьем спортивном спецучастке.





Мы приняли к сведению решение команды "МАЗ-СПОРТавто" сняться с соревнования".





Перечитав несколько раз это заявление, мы сделали для себя такой вывод: у команды "МАЗ-СПОРТавто" и у Владимира Чагина были свои точки зрения на сложившуюся ситуацию, никто из них ни на йоту не собирался отходить от занятой позиции.





Позиция белорусов, если кратко, выглядит так: "произошло вмешательство организаторов", организаторы "внесли коррективы в ход этапа, чем предоставили необоснованное преимущество отдельным участникам гонки, а для экипажа 302 спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" дополнительную потерю времени", такое поведение со стороны организаторов - нарушение принципов честной борьбы.





Позиция Чагина: "В начале третьего этапа стали резко меняться погодные условия, сильный ливень изменил трассу до непроходимого состояния. Пилотам нужно было быстро адаптироваться к погодным условиям, а организаторам - обеспечить безопасность и не поставить под угрозу продолжение гонки в последующие дни. Поэтому спортивными комиссарами было принято решение остановить гонку на 140-м километре". При этом спортивная дирекция (представитель FIA) полностью поддержала позицию Чагина.









Теперь вспомним, как происходило начисление времени. По соображениям безопасности организаторы были вынуждены остановить прохождение третьего этапа. Всю дистанцию СУ3 успели преодолеть лишь три участника на легковых внедорожниках, стартовавшие в числе первых, - Гарри Хант, Язид Аль-Раджи и Нани Рома. Всех остальных организаторы остановили на контрольных точках CP1 и CP2, после чего отправили их по маршруту "ассистанс" на бивуак в Астрахань. Первая тройка пилотов, сумевшая проехать всю дистанцию этапа от старта до финиша, получила показанное ими время. Остальные участники получили сумму собственного времени, показанного на CP1, и времени последнего финишировавшего пилота, которое он показал на отрезке от CP1 до финиша. Этим пилотом был Нани Рома.









А теперь версия, возможно, объясняющая в какой-то мере демарш белорусов. Дело в том, что экипаж Сергея Вязовича очень здорово шел по трассе СУ3, пока не начался ливень и степь не стала превращаться в болото. На WP1 (50 км) МАЗ №302 показал второе лучшее время, на WP2 (100 км) - первое! При этом лидер ралли-рейда Дмитрий Сотников был здесь вторым, уступив Вязовичу 28 секунд. А на CP1 (140 км) экипаж Вязовича оказался уже 11-м, имея отставание от Сотникова 2 часа 29 минут 44 секунды.





Случилось вот что: на 120-м км МАЗ №302 попал в грязевую ловушку и не смог выбраться из нее без посторонней помощи - его вытягивали совместно экипажи Антона Шибалова ("КАМАЗ-мастер") и Александра Василевского. Совсем рядом с Вязовичем, кстати, увязли КАМАЗы Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева. И Шибалов сначала помог выбраться своим…









Понятно, что если бы гонку остановили раньше и время участников определяли по WP2, а не по CP1, то экипаж Вязовича оказался бы в победителях, а не в проигравших. Возможно, именно здесь и кроются расхождения в позициях Вязовича и Чагина? Вязович настаивал на том, что честнее было бы считать время по WP2, раз уж трасса дальше оказалась непроходимой.





Но тут открылось еще одно обстоятельство. Антон Шибалов и Александр Василевский вместе вытягивали застрявшего в грязи Сергея Вязовича. Вытянули и, очевидно, должны были продолжить движение. Однако если Шибалов на CP1, до которого оставалось всего-то 20 км, прибыл с временем 2 часа 19 минут 52 секунды, то Сергей Вязович - 3 часа 50 минут 34 секунды, а Александр Василевский - 4 часа 59 минут 48 секунд. Ремонтировались? Ломались? Опять застревали? К сожалению, об этом эпизоде ничего не известно…





Конечно, лучше всего было бы, если бы "МАЗ-СПОРТавто" сразу разъяснила всем суть своих претензий, а не отделывалась общими фразами. Организаторы вмешались? Но, видимо, организаторы в любом случае должны были бы вмешаться и остановить гонку на третьем этапе…





Теперь остается подождать, когда "МАЗ-СПОРТавто" вернется в Минск и устроит "разбор полетов" с приглашением СМИ. Надеемся, тогда-то все и разъяснится окончательно.



