У Беларуси есть шансы стать хозяйкой крупных турниров по баскетболу

"Мне очень приятно находиться в Беларуси и видеть результат нескольких месяцев подготовки. Команда вашей федерации отлично поработала, - отметил Патрик Бауманн. - Отели, площадки и все остальное отлично. И объекты рядом, что удобно. Я общался с представителями разных команд, и они подтверждают высокий уровень организации - от инфраструктуры до питания".









Патрик Бауманн считает белорусскую женскую сборную по баскетболу сильной, но уверен, что для следующего крупного форума надо рассматривать игроков из нынешнего юниорского состава (до 17 лет). "Приятно видеть, как ваша команда пользуется поддержкой трибун. Это стимул для девушек двигаться дальше. Но им надо научиться выигрывать матчи. И тогда сборная Беларуси будет хозяйкой крупных турниров", - уверен глава ФИБА.

В Минске 21-29 июля проходил чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. В нем участвовали 16 сильнейших команд мира. Сборная Беларуси получила право выступить как представитель страны-организатора.



