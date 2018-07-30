Сколько могут заработать белорусские клубы в Лиге Европы

Напомним, брестское «Динамо» дома победило — 4:3, солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью — 1:1, минское «Динамо» в гостях победило 3:1.





Согласно регламенту УЕФА, за участие в 1-м отборочном раунде Лиги Европы клубу полагается €240 тыс., во 2-м — €260 тыс., в 3-м — €280 тыс.





Минское «Динамо» начало участие в ЛЕ с 1-го раунда квалификации. В двухматчевом противостоянии был обыгран «Дерри Сити». В рамках 2-го раунда команда играет со словацким «Дунайска Стреда». В случае победы команду ждет выход в 3-й раунд ЛЕ. Если это произойдет, минчане гарантированно получат как минимум €780 тыс.





Аналогичная ситуация у солигорского «Шахтера». В рамках 1-го раунда «горняки» обыграли «Коннахс Куэй», сейчас команда борется с польским «Лехом». В случае выхода в 3-й раунд клуб получит €780 тыс.





Брестское «Динамо» начало выступление в Лиге Европы со 2-го раунда квалификации. Если брестчане пройдут греческий «Атромитос», они получат как минимум €540 тыс.





Таким образом, общая сумма выплат на троих может составить €2,1 млн.





После 3-го отборочного раунда следует раунд плей-офф. За участие в нем полагается €300 тыс. Но эти деньги получат выбывшие команды. Для победителей раунда плей-офф так называемые выплаты солидарности не предусмотрены, но при этом они получат деньги за участие в отборочных раундах (если начали борьбу в квалификации на более ранних стадиях).





Победитель раунда плей-офф попадает в групповой этап. Каждый из его участников гарантированно получит примерно по €2,62 млн.





Клубы, вышедшие в плей-офф, могут дополнительно рассчитывать на следующие выплаты:





участие в 1/16 финала — по €500 тыс.,

участие в 1/8 финала — по €1,1 млн,

участие в 1/4 финала — по €1,5 млн,

участие в 1/2 финала — по €2,4 млн,

участие в финале — по €4,5 млн,

победитель дополнительно получит 4 млн.





Кроме того, каждая команда, которая приняла участие в розыгрыше Лиги Европы, может рассчитывать на выплаты в рамках так называемого маркетингового пула, который в этом сезоне составляет €168 млн.





Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги Европы УЕФА (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими отдельно взятую ассоциацию.





Выплаты из маркетингового пула рассчитываются после подписания всех контрактов и не раньше окончания турнира, ольку конкретные призовые для каждого клуба зависят от пяти факторов:





реальная сумма маркетингового пула,

состав участников Лиги Европы — 2018/19,

число клубов каждой ассоциации среди участников Лиги Европы — 2018/19,

место, которое участники Лиги Европы — 2018/19 заняли в последнем чемпионате страны,

результаты каждого клуба в Лиге Европы — 2018/19.