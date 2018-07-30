– Вы не жалеете, что на заключительной церемонии чемпионата у вас не было зонта?





– Вовсе нет! Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился. Моя прическа и внешний вид – все это для меня в тот момент не имело значения. Я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал.





– Вы не разочарованы поражением хорватской сборной в финале?





– Конечно, у нас были смешанные чувства. Мне этот чемпионат принес бурю эмоций. Я завидовала мужу, ведь он смог посмотреть нашу игру со сборной Аргентины, а я нет.





Потом, когда мы вышли в плей-офф, я смотрела все матчи, кроме полуфинала, когда мне пришлось поехать на саммит НАТО. Но и там казалось, что футбол затмил переговоры. На полях встречи мы все следили за игрой и договорились с президентом Франции Макроном, что уже в воскресенье увидимся с ним в Москве.





Когда я прилетела в Москву, больше всего мне хотелось, чтобы сборная Хорватии выиграла чемпионат мира. Хотя я знала, что выход в финал уже был одним из наших величайших достижений.





Чемпионат мира в России привлек столько внимания во всем мире… И я так гордилась нашей сборной, нашим тренером [Даличем], который смог сплотить эту команду из отдельных игроков, думала: вот это и есть ключ к нашему успеху – не просто компетенция каждого игрока, а командная работа. Вот чего я желаю для Хорватии. Не только в футболе, но и по жизни, – сказала Грабар-Китарович.