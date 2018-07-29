Один пост в социальных сетях обогащает Роналду на 640 тысяч евро

Больше звездного футболиста получают только модель Кайли Дженнер (853 тысячи евро) и певица Селена Гомес (682 тысячи евро), сообщает Hopper HQ.









В первую десятку рейтинга вошли нападающий "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар (восьмое место, 512 тысяч евро) и форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси (девятое место, 426 тысяч).





В топ-20 рейтинга еще семь футболистов, которые расположились выше других спортсменов. Боец ирландец Конор Макгрегор занял 16-е место, американский боксер Флойд Мэйвезер - 19-е. На Instagram Роналду подписаны 137 млн человек.





Летом этого года 33-летний Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро, а несколько дней назад суд Испании оштрафовал Роналду на внушительную сумму и приговорил к двум месяцам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов, пишет newsru.com