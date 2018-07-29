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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам погибла во время катания на гидроцикле

Бывшая норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на берегу одного из островов на Юге Норвегии.

«Погибшая была объявлена пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье в 1.00. Сегодня в 11.30 она была найдена мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене.

Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем», – сообщили в полиции округа Агдер.

38-летняя Скофтеруд являлась олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафете, на ее счету также два золота, серебро и бронза чемпионатов мира.

В 2015 году норвежка объявила о завершении карьеры.

18:35 29/07/2018






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