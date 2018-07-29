«Погибшая была объявлена пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье в 1.00. Сегодня в 11.30 она была найдена мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене.





Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем», – сообщили в полиции округа Агдер.





38-летняя Скофтеруд являлась олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафете, на ее счету также два золота, серебро и бронза чемпионатов мира.





В 2015 году норвежка объявила о завершении карьеры.