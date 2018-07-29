"Нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград", - заявила Тарасова "Спорт-Экспрессу".





Она добавила, что футболисты на нее,скорее всего не обидятся, так как сами все понимают. Также, по ее мнению, в решении о присвоении им званий сыграло роль "серьезное покровительство и благодарность от всей страны".





Тренер добавила, что "Гамова абсолютно права", так как существуют четкие критерии, и для получения звания мастера спорта нужно стать чемпионом мира, Европы или Олимпиады.



