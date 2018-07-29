Татьяна Тарасова о госнаградах российским футболистам: Нельзя так обесценивать работу людей
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала позицию волейболистки Екатерины Гамовой, которая возмутилась присвоением футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта по итогам ЧМ-2018.
"Нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград", - заявила Тарасова "Спорт-Экспрессу".
Она добавила, что футболисты на нее,скорее всего не обидятся, так как сами все понимают. Также, по ее мнению, в решении о присвоении им званий сыграло роль "серьезное покровительство и благодарность от всей страны".
Тренер добавила, что "Гамова абсолютно права", так как существуют четкие критерии, и для получения звания мастера спорта нужно стать чемпионом мира, Европы или Олимпиады.
16:41 29/07/2018
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