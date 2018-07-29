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Легенда биатлона назвал безобразием присвоение футболистам званий ЗМС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал безобразием присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает Sport24.

«В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально. Что сверху сказали, то и произошло.

В нашем поколении, когда человек становился один раз чемпионом мира, то ему не присваивали ЗМС. Здесь 32 года тратим огромные деньги на футбол, из них 90 процентов бюджетные деньги и ничего», — заявил Тихонов.

При этом легендарный биатлонист признал успешным выступление национальной команды на чемпионате мира — 2018, заявив, что это максимум сборной.


16:00 29/07/2018






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