Легенда биатлона назвал безобразием присвоение футболистам званий ЗМС

«В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально. Что сверху сказали, то и произошло.





В нашем поколении, когда человек становился один раз чемпионом мира, то ему не присваивали ЗМС. Здесь 32 года тратим огромные деньги на футбол, из них 90 процентов бюджетные деньги и ничего», — заявил Тихонов.





При этом легендарный биатлонист признал успешным выступление национальной команды на чемпионате мира — 2018, заявив, что это максимум сборной.



