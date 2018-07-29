Все футболисты получили от министра спорта России Павла Колобкова звания Заслуженных мастеров спорта (ЗМС), все тренеры – Заслуженных тренеров России. Сам Путин вручил всем президентские благодарственные грамоты и отдельно выделил футболистов Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича (ордена Почета) и главного тренера Станислава Черчесова (орден Александра Невского).





Присвоение званий команде возмутило волейболистку Екатерину Гамову – двукратную чемпионку мира, двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр.





«Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда! Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть», – написала Гамова в инстаграме.





Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников тоже явно не восхищен. «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь. Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», – сказал Кафельников.





В России существует Положение о присвоении спортивных званий. Там сказано: «Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присваивается спортсменам, занявшим в составе спортивной сборной команды Российской Федерации:





а) 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта;





б) 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира, либо чемпионате Европы, либо кубке Европы в составе спортивной сборной команды Российской Федерации и при этом набравшим сто пятьдесят или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей».





По сути, железный повод для футболистов этим летом – только медали ЧМ (если приравнивать его к Олимпиаде, если нет – то только победа в финале). Но в том же положении Минспорта есть важная оговорка:





«11. В порядке исключения, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повы ие авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».





Еще раз: футболисты не выполнили формальный норматив на ЗМС, но пункт 11 из Положения – как раз то, что обычно называют «на усмотрение».