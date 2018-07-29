Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Путин наградил футбольную сборную России. Спортсмены других видов не поняли этого

Владимир Путин наградил игроков футбольной сборной России, дошедшей до 1/4 финала ЧМ-2018. Они экстренно съехались в Кремль отовсюду (кто-то даже пропустил матч своего клуба).

Путин наградил футбольную сборную России. Спортсмены других видов не поняли этого
Все футболисты получили от министра спорта России Павла Колобкова звания Заслуженных мастеров спорта (ЗМС), все тренеры – Заслуженных тренеров России. Сам Путин вручил всем президентские благодарственные грамоты и отдельно выделил футболистов Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича (ордена Почета) и главного тренера Станислава Черчесова (орден Александра Невского).

Присвоение званий команде возмутило волейболистку Екатерину Гамову – двукратную чемпионку мира, двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр.

«Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда! Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть», – написала Гамова в инстаграме.

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников тоже явно не восхищен. «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь. Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», – сказал Кафельников.

В России существует Положение о присвоении спортивных званий. Там сказано: «Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присваивается спортсменам, занявшим в составе спортивной сборной команды Российской Федерации:

а) 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта;

б) 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира, либо чемпионате Европы, либо кубке Европы в составе спортивной сборной команды Российской Федерации и при этом набравшим сто пятьдесят или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей».

По сути, железный повод для футболистов этим летом – только медали ЧМ (если приравнивать его к Олимпиаде, если нет – то только победа в финале). Но в том же положении Минспорта есть важная оговорка:

«11. В порядке исключения, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повы ие авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».

Еще раз: футболисты не выполнили формальный норматив на ЗМС, но пункт 11 из Положения – как раз то, что обычно называют «на усмотрение». 
Tribuna
14:04 29/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё