Свою игровую карьеру Даррин Говенс начал в команде университета Сент-Джозеф, в которой провел 4 сезона, в 2010 году перешел в американский клуб "Рино Бигхорнс". Затем перебрался в Европу и выступал в клубах Исландии, Греции и Венгрии. В прошлом сезоне 30-летний американский баскетболист играл за "Фалко Вулкано", в котором был настоящим лидером - в его активе по 19,8 очка в среднем за матч. Недавно Даррин Говенс получил венгерское гражданство и выступает в национальной сборной.





Спортивный директор "драконов" Егор Мещеряков надеется, что американский новобранец минчан будет не только успешно дирижировать игрой, но и остро атаковать, принося команде очки.



