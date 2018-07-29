Британец Герайнт Томас гарантировал себе победу в "Тур де Франс"

В субботу олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 финишировал третьим, уступив голландцу Томасу Дюмулену, но в общем зачете опережает его на 1 мин 51 сек. Вторым на финише 28 июля был чемпион "Тур де Франс" прошлого года Крис Фрум.





По правилам "Тур де Франс", лидер общего зачета имеет право финишировать во главе пелетона, и обгонять его нельзя. Поэтому для победы в заключительном этапе гонки, которая пройдет на Елисейских полях в Париже, Томасу достаточно доехать до финиша.





""Тур де Франс"! Я не могу в это поверить, - сказал Томас в интервью телеканалу ITV4. - Я стараюсь не расплакаться, это невероятно. Я пытался об этом не думать, просто делал что нужно изо дня в день. Я выиграл "Тур де Франс". Я не знаю, что и сказать".





Победа Томаса в велогонке станет шестой для британской команды Sky за семь лет.