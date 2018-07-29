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Стало известно, сколько потратят на букеты для победителей II Европейских игр

Победителям II Европейских игр — 2019 в Беларуси будет вручено 1070 цветочных букетов, следует из документа дирекции II Европейских игр — 2019 по поиску поставщика.

Общее количество, которое планируют закупить организаторы для церемоний награждения, составляет почти 1,2 тыс. букетов (с небольшим запасом) и 27 транспортировочных корзин.

Цветы и оформление должны соответствовать брендбуку соревнований, при этом организаторы не ограничивают цветочников в выборе сортов, отмечая, что в качестве символа игр выбрана мифическая «папараць-кветка». Упаковка не должна шуршать и издавать посторонних звуков.

Ориентировочная стоимость закупки — 62 тыс. рублей. На сегодняшний день это более 30 тысяч долларов.
Officelife.media
08:57 29/07/2018






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