Общее количество, которое планируют закупить организаторы для церемоний награждения, составляет почти 1,2 тыс. букетов (с небольшим запасом) и 27 транспортировочных корзин.





Цветы и оформление должны соответствовать брендбуку соревнований, при этом организаторы не ограничивают цветочников в выборе сортов, отмечая, что в качестве символа игр выбрана мифическая «папараць-кветка». Упаковка не должна шуршать и издавать посторонних звуков.





Ориентировочная стоимость закупки — 62 тыс. рублей. На сегодняшний день это более 30 тысяч долларов.