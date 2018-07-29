Женщины впервые победили в кругосветной парусной регате





Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Хендерсон.





Тысячи человек встречали Венди Так на пристани в Ливерпуле.





"Я очень не люблю, когда заводят этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но я горжусь тем, что мы сделали", - сказала Венди Так газете Telegraph.





Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное плавание: участникам предстояло преодолеть путь в 40 тысяч миль (более 64 300 км).





По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race в гонке участвуют команды любителей, но управлять яхтой должен профессиональный яхтенный шкипер. В нынешней гонке участвовали 700 моряков-любителей из разных стран. Венди Так и Никки Хендерсон в своих командах были профессиональными шкиперами.





Всего в регате участвовали 712 человек.





Почти у половины участников, которые приехали из 41 страны, не было вообще никакого опыта управления яхтой и морских путешествий под парусом.





Путь участников регаты проходил в том числе мимо Уругвая, ЮАР, Китая и Северной Ирландии.





Впервые регата Clipper Round the World Yacht Race прошла в 1996 году, С тех пор соревнования проводятся каждые два-четыре года.