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Женщины впервые победили в кругосветной парусной регате

53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, одержавшей победу в кругосветной парусной регате длиной почти в год.


Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Хендерсон.

Тысячи человек встречали Венди Так на пристани в Ливерпуле.

"Я очень не люблю, когда заводят этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но я горжусь тем, что мы сделали", - сказала Венди Так газете Telegraph.

Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное плавание: участникам предстояло преодолеть путь в 40 тысяч миль (более 64 300 км).

По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race в гонке участвуют команды любителей, но управлять яхтой должен профессиональный яхтенный шкипер. В нынешней гонке участвовали 700 моряков-любителей из разных стран. Венди Так и Никки Хендерсон в своих командах были профессиональными шкиперами.

Всего в регате участвовали 712 человек.

Почти у половины участников, которые приехали из 41 страны, не было вообще никакого опыта управления яхтой и морских путешествий под парусом.

Путь участников регаты проходил в том числе мимо Уругвая, ЮАР, Китая и Северной Ирландии.

Впервые регата Clipper Round the World Yacht Race прошла в 1996 году, С тех пор соревнования проводятся каждые два-четыре года.

BBC
08:10 29/07/2018






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