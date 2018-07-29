Александра Саснович не смогла выйти в финал московского турнира

42-я ракетка мира Саснович в полуфинале играла с Данилович, которая находится на 187 месте в рейтинге Международной ассоциации тенниса.





Первый сет белоруска проиграла со счетом 2:6, во втором смогла одержать победу — 7:5, но третий сет остался опять за сербкой — 5:7. В итоге Саснович выбыла из турнира, а следующей соперницей спортсменки из Сербии станет молодая российская теннисистка Анастасия Потапова.





На московском турнире Саснович провела две удачных встречи, обыграв сходу 85-ю ракетку мира шведку Юханну Ларсон — 6:1, 6:3, и в 1/8 финала россиянку Евгению Родину, которая находится на 84 месте в международном рейтинге — 7:5, 6:2. В четвертьфинале белоруска должна была сыграть со спортсменкой из Латвии Анастасией Севастовой, но та снялась из-за травмы, поэтому Саснович получила "автопропуск" в полуфинал.









Moscow River Cup — в этом году проходит впервые. Традиционно в последнюю неделю июля организовываются соревнования в шведском Бостаде. Но в прошлом году права на проведение турнира приобрела Москва. Призовой фонд турнира составляет 750 тысяч долларов.



