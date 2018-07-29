



Об этом пишет ole.com.ar.





Как сообщается, еще во время чемпионата мира Марадона делал предложение Кампестрини, но тогда процесс застопорился. Председатель правления "Динамо" прислал тогда голкиперу звуковое сообщение, в котором сказал, что клубу нужен вратарь не старше 26 лет. Но теперь ситуация изменилась, и Диего снова проявил заинтересованность в услугах Кампестрини.





В 2009 году Кампестрини дебютировал в национальной сборной. Тогда ее возглавлял Марадона.



