Диего Марадона снова предложил 38-летнему аргентинскому вратарю перейти в брестское "Динамо"
Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона заинтересован в услугах 38-летнего аргентинского голкипера Кристиана Кампестрини. В случае согласия брестский клуб станет одиннадцатым в карьере опытного вратаря.
Об этом пишет ole.com.ar.
Как сообщается, еще во время чемпионата мира Марадона делал предложение Кампестрини, но тогда процесс застопорился. Председатель правления "Динамо" прислал тогда голкиперу звуковое сообщение, в котором сказал, что клубу нужен вратарь не старше 26 лет. Но теперь ситуация изменилась, и Диего снова проявил заинтересованность в услугах Кампестрини.
В 2009 году Кампестрини дебютировал в национальной сборной. Тогда ее возглавлял Марадона.
07:43 29/07/2018
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